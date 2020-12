Genovese, l'avvocato Malmusi: "L'uso della droga rischia di diventare un'aggravante"

17 dicembre 2020 a

A Mattino5, programma in onda ogni giorno su Canale5 e condotto da Federica Paniccucci, nella puntata di oggi giovedì 17 dicembre 2020 altro focus sul caso riguardante Alberto Genovese. La trasmissione di Mediaset ha fatto il punto sulla figura del manager.

"La droga rischia di diventare un'aggravante"



Il commento dell'avvocato Malmusi sulla posizione di Genovese#Mattino5 pic.twitter.com/VY6bPG4wAu — Mattino5 (@mattino5) December 17, 2020

"Alberto Genovese ha grande passione per i numeri che grazie agli studi universitari lo ha reso ricco in poco tempo: in breve diventa un geniale startupper. Intraprendente e ingegnoso, chiamato a conferire nei convegni, un giovane laureato in economia che sognava di dare lavoro ad altri giovani e distribuire la ricchezza ottenuta da imprenditore. Una mente moltiplicatrice di idee e soldi, prima che cambiasse tra dissipazione ed eccessi" è la decrizione del servizio.

Il racconto shock di Kristina su Genovese: "Aveva la sindrome dello sceicco. A Ibiza trovammo una ragazza nuda tra gli escrementi"

Che manda in onda anche un audio vocale di Genovese in cui dice "non sono più quello di cinque anni fa, mi drogo da quando ho perso ogni ruolo operativo nelle mie società. La droga mi fa fare casini, sono una persona sana". Al rientro in studio la conduttrice Paniccucci chiede all'avvocato Malmusi se l'uso della droga può essere un'attenuante o un aggravante. La risposta del legale è indicativa: "Credo aggravante: sarà difficile possa diventare attenuante, ci deve essere una certificazione medica che attesti una grave intossicazione".

