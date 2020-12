Covid, Rezza: "Superata la soglia critica terapie intensive e ricoveri. Vaccino? Italia insieme a Germania e Francia"

15 dicembre 2020 a

Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 in Italia, ha spiegato che "siamo ancora sopra la soglia critica per l’occupazione dei posti in terapia intensiva e i ricoveri di area medica".

Rezza ha aggiunto sul tema vaccino che "c’è da parte italiana l’intenzione di iniziare insieme ad altri grandi Paesi europei magari lo stesso giorno. Sarebbe molto bello, è partito il Regno Unito con molta fretta ma potremmo farne tesoro per esperienza, sono partiti in modo simbolico gli Stati Uniti e poi partirà, presto, molto presto, l’Europa e sarebbe molto bello partire insieme a Francia e Germania".

