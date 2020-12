Mario Palazzetti, l'inventore del sistema anti Covid per i ristoranti

14 dicembre 2020 a

a

a

L'ingegnere Mario Palazzetti - dopo aver ideato l'Abs - potrebbe aver avuto un'altra grande intuizione. E lo racconta a Report, stasera 14 dicembre 2020, su Rai3.

Un ingegnere, Report e il Politecnico di Torino entrano in relazione e creano un ecosistema che dà vita a un progetto che potrebbe risolvere il distanziamento nei luoghi chiusi. Partono i test: com'è andata a finire?

Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre pic.twitter.com/J0pJKOKtD1 — Report (@reportrai3) December 14, 2020

L'idea è quella di creare un isolamento biologico tra persone sedute a un tavolo per mezzo di un dispositivo da collocare nel mezzo che genera dei vortici che producono una barriera protettiva anti virus intorno a ogni persona. Report racconta l’idea al Politecnico di Torino. Partono i test immediatamente e si simulano le condizioni del mondo reale. Palazzetti, piemontese, ha 84 anni e per più di 30 ha lavorato al centro ricerche Fiat. Dal 1996 è in pensione ma continua a “sfornare” invenzioni innovative. Negli oltre all'Abs, ha ideato anche il Totem, primo co-generatore ideato e brevettato in Italia oggi molto utilizzato in Germania. E adesso il Biostopper, invenzione partorita durante il lockdown.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.