Maradona, spunta un'altra figlia: chi è Magalì Gil

Nella faida famigliare esplosa dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona spunta una nuova figura: si chiama Magalì Gil, ha origini italiane, e con un breve video sui social spiega di "voler andare fino in fondo per soddisfare un diritto universale" e sostiene di essere figlia del campione argentino deceduto lo scorso 25 novembre.

Nella feroce disputa per stabilire entità e beneficiari della cospicua eredità del numero dieci entra anche Magalì. Sino a ora in disparte, 25 anni, si era rivolta un anno fa alla giustizia per ottenere l'esame del Dna. "La mia lotta va avanti da tempo. Ho deciso fare questo video per mettere fine a tutte le speculazioni sulla vicenda. Per prima cosa voglio chiarire che il mio obiettivo è sempre stato uno solo: scoprire se Maradona è mio padre. E’ un mio diritto sacrosanto. In secondo luogo, la causa che ho avviato tempo fa non si è mai fermata e non si fermerà fino a quando non scoprirò la verità. In chiusura, chiedo rispetto” ha spiegato.

