Diego Maradona jr dice no alla riesumazione della salma del padre. Chi è il figlio del campione

"Finché sarò vivo nessuno toccherà mio padre. L'eredità non mi importa, voglio sapere la verità sulla sua fine". Diego Armando jr è un leone in questi giorni nelle trasmissioni televisive che si occupano della morte del padre e della volonta, di un presunto figlio non riconosciuto, di riesumare la salma di Maradona.

Ma chi è Diego Armando Maradona jr. Nato da una relazione tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona, nel 1986, non fu inizialmente riconosciuto dall'ex calciatore del Napoli. Per la prima volta incontrò suo padre nel 2003 e sono nel 2007 avvenne il riconoscimento. Ex calciatore - tutti ricordano la sua esperienza nella squadra del Cervia (serie D), scelta per il reality show su Mediaset con Ciccio Graziani allenatore - dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Napoli e un breve passaggio al Genoa, ha giocato poi prevalentemente nei dilettanti della Campania. Il suo ruolo era quello di centrocampista offensivo. Ha poi continuato la sua carriera nel beach soccer riuscendo a imporsi e vincendo il campionato italiano. Ha partecipato anche a Mondiali ed Europei della specialità. Sposato con Nunzia Pennino, è divenuto padre di Diego Matias nel 2018 e India Nicole nel 2019.

