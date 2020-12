Vaccino anti Covid, Sanofi e Gsk annunciano un ritardo del loro prodotto: arriverà a fine 2021

11 dicembre 2020 a

a

a

Il vaccino anti Covid di Sanofi e Gsk arriverà in ritardo. Lo annunciano le stesse aziende in una nota, spiegando che "i risultati ad interim dello studio di fase 1/2 hanno mostrato una risposta immunitaria paragonabile a quella dei pazienti che si sono ripresi da Covid 19 negli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni, ma una bassa risposta immunitaria negli anziani probabilmente a causa di una concentrazione insufficiente dell'antigene". Dunque le aziende pianificano uno studio di Fase 2b che dovrebbe iniziare a febbraio 2021 con il supporto della Biomedical advanced research and development authority (Barda). I risultati positivi di questo studio porterebbero a richieste normative nella seconda metà del 2021, ritardando la potenziale disponibilità del vaccino dalla metà del 2021 al quarto trimestre del 2021.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.