Vaccino anti Covid, Arcuri chiede aiuto con un appello: "Medici in pensione e neolaureati dateci una mano"

Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri e la campagna vaccini anti Coronavirus che sta per partire. Il nostro Paese si sta organizzando: domani verrà lanciato un avviso per il personale sanitario per somministrare il vaccino. "Ci aspettiamo di poter usare fino a 3mila medici e 12mila infermieri - spiega il commissario - In Italia ci sono neolauretati, specializzandi e medici in pensione ancora nelle piene capacità di esercitare il loro lavoro. Faccio un appello a queste categorie: dateci una mano, servirà al Paese. Dobbiamo dare tutti una mano.

Molte aziende che hanno presentato offerte si dichiarano pronte a consegnarci le siringhe già dal mese di dicembre. Dal primo giorno avremo le siringhe che servono. Stiamo decidendo di farcele consegnare tutte nell’hub di Pratica di Mare".

Dunque, conclude Arcuri, il problema delle siringhe può essere accantonato. Infine, Poste Italiane ed Eni stanno aiutando nell’implementazione di una app, un sistema complesso nel quale ci saranno molte componenti: "un call center, elementi di tracciabilità, di riconoscibilità e la possibilità di alimentare i sistemi informativi delle Regioni e del ministero della Salute nell’implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini, uguale a quella che c’è per tutti i vaccini somministrati per la popolazione italiana".

