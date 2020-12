Emanuele Filiberto di Savoia, il suo ristorante Prince of Venice apre a Los Angeles: "Ora voglio anche Florida e Arizona"

10 dicembre 2020 a

"Un piccolo angolo d'Italia a Los Angeles. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato affinché questo progetto diventasse realtà". Con queste parole su Instagram Emanuele Filiberto Di Savoia ha festeggiato l'apertura del suo ristorante Prince of Venice (il suo titolo nobiliare) a Los Angeles. Si tratta di un locale dedicato al food truck che sta avendo un discreto successo e ora è arrivata la consacrazione statunitense. "Era diventato punto di riferimento della pasta fresca a Los Angeles e con esso andavamo a servire alle serate, alle prime cinematografiche ed altri eventi - ha spiegato Emanuele Filiberto al settimanale Chi -. Dopo il successo ho deciso di aprire il mio primo locale di ristorazione rapida a Westwood, nella zona universitaria della città dove vivono tanti studenti”.

Il locale offre un menù caratterizzato da cucina di qualità a prezzi non esorbitanti, ed è prettamente italiano: “Prepariamo sempre pasta fresca e in più la pizza al taglio, le lasagne, gli arancini siciliani e infine dessert come tiramisù e panna cotta”. Non mancano ulteriori sogni: "Mi piacerebbe aprire altri ristoranti in franchising nei prossimi 5 anni in diversi stati degli Usa, dalla Florida all’Arizona. Insomma, la sua dimora umbra a Umbertide pare destinata per il momento a rimanere vuota.

