Benevento, assolta Nunzia De Girolamo: "Ringrazio Massimo Giletti, non ha creduto a chi ha sempre gettato fango su di me"

10 dicembre 2020 a

a

a

L’ex ministro dell’Agricoltura ed ex parlamentare di Forza Italia e Nuovo Centrodestra Nunzia De Girolamo è stata assolta "perché il fatto non sussiste" insieme ad altri 7 imputati nel processo su appalti e consulenze esterne dell’Asl di Benevento. La sentenza è stata pronunciata dai giudici di Benevento dopo tre ore di camera di consiglio.

Selvaggia Lucarelli, attacco a Giletti e a Non è l'Arena: "Il condannato Corona fa la morale sul caso Genovese. Vergognoso" | Video

La Procura di Benevento aveva chiesto per Nunzia De Girolamo 8 anni e 3 mesi di reclusione. "Ringrazio tanti amici, fra tutti Massimo Giletti, per aver creduto in me in questi anni e per non aver mai ceduto al fango di tanti che hanno provato a colpire me, lui e il suo programma solo perché non si è piegato a qualche articolo feroce pubblicato nei miei confronti". Così all’Adnkronos Nunzia De Girolamo, dopo la sua assoluzione, ringrazia il giornalista Massimo Giletti per le parole di solidarietà pronunciate nei suoi confronti. "Quei giornalisti - aggiunge l’ex ministro dell’Agricoltura - pochi per fortuna, che pensano che un’indagine o una richiesta di un pm sia una condanna definitiva. E che ora spero diano lo stesso risalto alla notizia della mia assoluzione", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.