Lotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2020 in ritardo: ecco perché e quando arriveranno i numeri vincenti

Estrazioni Lotto di oggi mercoledì 9 dicembre 2020 in ritardo. Nel sito di Lottomatica la spiegazione di quanto sta succedendo. "A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma."



«Pertanto - argomenta la nota - a partire dal concorso di martedì 17 novembre 2020, tutte le ruote del Gioco del Lotto verranno estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, il notiziario delle estrazioni sarà disponibile dalle ore 21:40 circa".

Già nei giorni precedenti si era registrato qualche ritardo per lo stesso motivo. Tuttavia la prima parte delle estrazioni riguardante le ruote del centrosud era partita alle 20 come di consueto mentre la seconda parte veniva estratta entro le 21. Fino alle 22 circa non si avranno i risultati completi.

