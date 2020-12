Soliti Ignoti, Lotteria Italia: il biglietto estratto da Amadeus oggi lunedì 7 dicembre. Vince 10mila euro

07 dicembre 2020 a

Un altro biglietto della Lotteria Italia che vale 10mila euro. Come tutte le sere è stato ufficializzato da Amadeus durante Soliti Ignoti, il programma-gioco che nel palinsesto di Rai 1 segue il Tg1. Il tagliando estratto è serie M numero 1 2 6 7 7 4 venduto a Montereale Valcellina in provincia di Pordenone E' uno degli ultimi delle estrazioni quotidiane che andranno avanti sino a venerdì 11 dicembre. Riprenderanno poi il 21 dicembre, ma i premi raddoppieranno: 20mila euro ognuno fino al giorno di Natale. Poi la grande attesa per il 6 gennaio, quando verranno assegnati i premi di prima categoria. Il più alto anche quest'anno vale ben cinque milioni di euro.

