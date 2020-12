Caso Alberto Genovese, l'ex fidanzata a Live Non è la D'Urso: "Con me era protettivo e generoso, sono scioccata anche io" | Video

06 dicembre 2020 a

Il racconto dell'ex fidanzata di Alberto Genovese a Live Non è la D'Urso. Nella puntata di domenica 6 dicembre infatti la ragazza è stata avvicinata e ha rivelato qualche aneddoto sulla sua storia d'amore con l'imprenditore, arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una modella di 18 anni all'interno del suo appartamento.

"Facevamo una vita normale, come i fidanzati normali - ha spiegato - con me non è mai stato violento, era premuroso, protettivo e generoso". Sulle accuse piovute a Genovese, l'ex fidanzata è stata chiara: "Leggendo sui giornali quanto sarebbe accaduto - ha aggiunto - rimango scioccata anche io".

