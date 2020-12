L'Aria di domenica, Capua sul vaccino: "Effetti collaterali? Ci sono anche per scendere dal letto". Poi attacca Bassetti | Video

06 dicembre 2020 a

La virologa Ilaria Capua ha rassicurato sulla sicurezza dei vaccini. Lo ha fatto durante la puntata di domenica 6 dicembre de L'Aria di domenica, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. "I vaccini per il Covid sono sicuri - ha detto -. Parliamo di vaccini sofisticati di ultima generazione che massimizzano le risposte dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali. E poi ogni cosa ha un effetto collaterale: Bush per poco non si strozzava con una nocciolina. Persino scendere dal letto ha effetti collaterali". La Capua parla poi di quella che sarà la distribuzione del vaccino: "Mancano i contratti scritti e preparati, ci vuole un po' di tempo. Prepariamoci, perché ci vorrà, una volta pronto il vaccino, un grandissimo senso di responsabilità. Ci stiamo sfilacciando per il Natale, figuriamoci quando ci sarà il vaccino", ha aggiunto la virologa.

Ilaria Capua ha quindi parlato della polemica con il collega Matteo Bassetti: "Bassetti e altri sostengono che essendo veterinaria non possa parlare di virus? Rispondo - ha affermato - che il team che è partito subito per la Cina, a cercare di capire l’origine del virus, era composto quasi esclusivamente da veterinari. Noi studiamo il virus quando è nel loro ospite naturale (negli animali ndr), prima che diventi pandemico".

