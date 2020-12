Maltempo, crolla un ponte nel Bellunese: camion dei vigili del fuoco precipita nel torrente. Salvi per miracolo

06 dicembre 2020 a

Crolla un ponte nel bellunese e il camion dei vigili del fuoco precipita nel torrente. I tre volontari a bordo sono riusciti a mettersi in salvo accorgendosi poco prima che il terreno stava cominciando a cedere (foto ripresa dal sito gazzettino.it). È accaduto nella serata di sabato 5 dicembre in località Rent a Gosaldo. Da 48 ore vigili del fuoco impegnati fortemente nel centro nord in interventi di soccorso dovuti al maltempo che sta colpendo le regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana.

Maltempo, cede un argine del Panaro: famiglie evacuate in Emilia. Neve e vento, interrotta la ferrovia del Brennero

Da domenica 6 dicembre squadre in assetto alluvionale sono impegnate a Modena, tra le zone di Gaggio e Nonantola, per l’evacuazione di persone rimaste bloccate dall’acqua nelle proprie abitazioni dopo la rottura degli argini del fiume Panaro. Nelle ultime 48 ore nel solo centro nord si sono registrati 2.200 interventi dei vigili del fuoco.

