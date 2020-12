Maltempo, cede un argine del Panaro: famiglie evacuate in Emilia. Neve e vento, interrotta la ferrovia del Brennero

06 dicembre 2020 a

a

a

Fine settimana caratterizzato dal maltempo in molte parti d'Italia. Particolarmente difficile la situazione in Emilia Romagna, soprattutto in provincia di Modena. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre in via precauzionale è stata chiusa via Emilia, all'altezza di Fossalta tra via Caduti sul lavoro e via Scartazza, e via Curtatona, a Modena. Lo rende noto il Comune, che invita gli abitanti delle zone lungo il Secchia e il Panaro (quest'ultimo è esondato) di portarsi ai piani alti e mettere in sicurezza beni mobili. Un argine del Panaro ha ceduto: venti famiglie evacuate a Gaggio. Situazione delicata anche in Veneto, dove sono stati 150 i soccorsi svolti dai vigili del fuoco dalla mezzanotte per il maltempo, 60 dei quali a Belluno.

Maltempo: allerta rossa su Friuli, Veneto e provincia di Bolzano. Chiuse la ferrovia del Brennero e l'autostrada A22

A Cherz di Arabba, in provincia di Belluno, intervento congiunto al personale di Terna per la messa in sicurezza del cavo di un elettrodo danneggiato da neve e vento. Interruzioni inoltre sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano si registrano da sabato 5 poco prima delle 20 a causa del maltempo. In particolare sulla linea Brennero-Bolzano, il traffico ferroviario è sospeso nelle tratte Bronzolo-Brennero e Bolzano-Ponte Adige per le avverse condizioni meteo che stanno interessando il Trentino Alto Adige e che hanno provocato frane in prossimità della sede ferroviaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.