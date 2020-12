Covid, Zangrillo appare per l'ultima volta in tv a La Confessione di Gomez e lancia frecciate "Curare l'obiettività scientifica"

06 dicembre 2020 a

Alberto Zangrillo ha annunciato di non voler andare più tv. Il primario di Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano lo ha detto ospite alla trasmissione La Confessione di Peter Gomez su Nove.

Quella di Zangrillo è stata la sua ultima apparizione televisiva e adesso intende dedicarsi unicamente all’attività clinica dopo essere stato uno degli esperti più interpellati dai media sulla pandemia.

“Ho capito che sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera o davanti a una scrivania domestica. – ha affermato Zangrillo – Quindi lascio questo posto, lascio lo spazio agli altri che sono più bravi di me a comunicare e mi dimentico di tutti e invece non mi voglio dimenticare dei miei malati“.

Non manca, prima dell'annunciato oblio che si è imposto, qualche stoccata. “Di questi giorni sono alcune classifiche di cui non tengo conto, che però fanno vedere come coloro che quotidianamente, e anche più volte al giorno, compaiono sugli schermi, poi curano poco l’obiettività scientifica e la meritocrazia, quello su cui tutti noi dovremmo basare i nostri ragionamenti…“, afferma evidente rivolto a qualche illustre collega.





