Covid: Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia ed Emilia Romagna in zona gialla da domenica 6 dicembre

Covid, cinque regioni tornano in area gialla. Si tratta di Umbria, Marche ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e Puglia. Saranno gialle da domenica 6 dicembre. E' stato il ministro Roberto Speranza a firmare l'ordinanza nel pomeriggio di oggi venerdì 4 dicembre.

Le regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. È quanto si legge in una nuova ordinanza, relativa al contenimento del Covid-19, che sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L’ordinanza in questione, a quanto è stato comunicato, sarà in vigore da dopodomani 6 dicembre

