Terremoti, scossa di magnitudo 3.6 in provincia di Vibo Valentia

Dai rilevamenti eseguiti nel corso della notte non sembra aver provocato danni la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata, alle 19.19 di mercoledì 2 dicembre 2020, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in Calabria, a 3 chilometri a sud est di Dinami, in provincia di Vibo Valentia. L’evento è stato localizzato a una profondità di 12 chilometri. Sempre nella stessa zona, alle 19.36, è stata registrata una seconda scossa più lieve, di magnitudo 2.5.

