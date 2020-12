Covid, 20.709 nuovi casi con 207.143 tamponi: ancora 684 morti, 47 ricoverati in meno in terapia intensiva

02 dicembre 2020 a

Sono 20.709 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, con 207.143 tamponi effettuati, rispetto ai 182.100 del giorno precedente. I morti sono 684 (martedì 1 dicembre erano stati 785). Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, sono in diminuzione di 47 unità, per un totale che ora è di 3.616. In calo pure i ricoveri negli altri reparti (-357). I guariti nelle ultime 24 ore sono 38.740, con il dato complessivo in questa voce che è di 823.335.

Covid, Boccia vede progressi: "A metà dicembre Italia tutta gialla. Il Paese è pronto a ripartire a gennaio"

Questi i dati principali del bollettino diffuso come di consueto dal Ministero della Sanità. Relativamente alle regioni più colpite, in Lombardia 3.425 nuovi contagi, in Veneto sono 2.782. Il rapporto tra numero di positivi e tamponi effettuati scende per la prima volta dopo diverse settimane sotto il 10%, precisamente al 9,99%. Secondo l'Oms tuttavia l'Italia è tra i 5 paesi al mondo con il maggior numero di nuovi casi nell'ultima settimana.

