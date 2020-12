Covid, 19.350 nuovi casi con 182.100 tamponi. Altri 785 morti, in calo di 81 unità i ricoveri in terapia intensiva

01 dicembre 2020 a

Sono 19.350 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Più tamponi rispetto al giorno precedente, 182.100 contro i 130.500 di lunedì 30 novembre. Continua a non calare il numero dei morti, 785 nelle ultime 24 ore.

Il rapporto tra numero di positivi e tamponi effettuati torna in calo, attestandosi al 10,62%. In netto calo i ricoverati in terapia intensiva, -81 unità, per un dato complessivo di 3.663. Questi i dati principali del bollettino diffuso come di consueto dal Ministero della sanità. Nelle ultime 24 ore sono 27.088 i guariti. Il direttore generale prevenzione del ministero della Sanità, Gianni Rezza, ha ribadito: "Incidenza è ancora tra le più alte d'Europa".

