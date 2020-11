Covid, 16.377 nuovi casi con 130.524 tamponi. I morti sono 672, in calo i ricoveri in terapia intensiva

30 novembre 2020 a

Continuano a calare i nuovi casi di positività al Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 16.377 i nuovi contagi, con 130.524 tamponi effettuati. Meno rispetto ai giorni scorsi come accade sempre nel fine settimana, un aspetto che poi ricade nella statistica del lunedì. Il rapporto tra numero di positivi e tamponi risale al 12,5%. Sempre alto il numero dei morti: 672.

Ecco il decreto Ristori Quater: aiuti ai lavoratori in difficoltà. Rinvio tasse, niente bonus Natale per i cassintegrati

Contrastanti anche i dati sulla pressione negli ospedali. Calano di 9 unità i ricoverati in terapia intensiva (il totale scende a 3.744), mentre aumentano quelli negli altri reparti: 308 in più rispetto al giorno precedente, il numero complessivo è 33.187. I guariti di lunedì 30 novembre sono 23.004, per un totale di 757.507. Questi i dati principali diffusi dal bollettino del Ministero della salute.

