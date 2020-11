Covid e Natale, Matteo Bassetti a Live Non è la D'Urso: "Non si può obbligare la gente a passarlo senza nonni e fratelli" | Video

29 novembre 2020 a

L'infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto a Live Non è la D'Urso. Durante la puntata di domenica 29 novembre l'esperto ha fatto il punto sulla situazione della pandemia da Covid in Italia, soprattutto in ottica Natale. Questo dopo le parole del ministro Speranza sempre nel salotto di Barbara D'Urso, il quale ha ricordato come le festività andranno passate all'insegna della sobrietà.

"Certo, ci vuole buonsenso - ha affermato Bassetti - ma non si può obbligare la gente a non trascorrere il Natale lontano dai nonni e dai fratelli. Ripeto, ci vuole buonsenso ma obbligare non serve a niente. Si dovrebbe mettere una pattuglia di polizia per ogni casa".

