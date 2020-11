Superenalotto, nessun sei ma un fortunato giocatore centra un 5 +1 da oltre 637mila euro. Quattro i cinque da 51mila

28 novembre 2020 a

Superenalotto, nessun sei nemmeno nel concorso di questa sera, sabato 28 novembre 2020. Il jackpot continua a salire e la prossima settimana supererà i 71 milioni di euro. Ma nel concorso di oggi festa grande a Napoli dove un fortunato giocatore ha centrato un 5 + 1 e vinto 637 mila 373 euro. La schedina vincente, come riporta Agipronews, è stata giocata nel punto vendita Belle Arti Bar, in via Santa Maria di Costantinopoli. Sono stati centrati anche quattro cinque da 51mila euro a Collegno (provincia di Torino), Ercolano (ancora Napoli), Palermo e Firenze. L'ultimo sei del Superenalotto è stato indovinato lo scorso 7 luglio a Sassari, in Sardegna: la giocata fruttò 59 milioni di euro.



