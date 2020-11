Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 27 novembre 2020

27 novembre 2020 a

a

a

Nuovo appuntamento - oggi venerdì 27 novembre 2020 - con Million Day. Altro assalto al milione di euro messo in palio da Lottomatica attraverso il gioco quotidiano. Per vincerlo occorre indovinare la cinquina che viene estratta e si vince l'importante somma. Purtroppo non è così facile come sembra: occorre una immensa dose di fortuna. La comunicazione dei numeri vincenti è arrivata alle 19 come ogni giorno

Questa l'estrazione vincente di oggi venerdì 27 novembre 2020: 32 - 20 - 17 - 40 - 34

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato, indovinare la cinquina consente di vincere un milione di euro, il quattro ne vale mille, il tre una vincita da cinquanta, mentre azzeccare due numeri consente di intascare altrettanti euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.