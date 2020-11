Covid, 28.352 nuovi casi con oltre 222mila tamponi. Ancora alto il numero di morti: 827

27 novembre 2020 a

Sono 28.352 i nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettuati sono 222.803, resta tuttavia alto il numero di morti: ancora 827 nel bollettino diffuso dal Ministero della salute venerdì 27 novembre. In calo però il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 64 in meno rispetto alle ultime 24 ore, per un totale di 3.782.

Covid, De Luca show: "Zone sono una grande buffonata, valanga di chiacchiere. Questa non è zona rossa"

Alto pure il numero dei guariti, 35.467, con il dato complessivo che si attesta a 696.647. Interessante proprio la statistica sui guariti, 7mila circa in più rispetto ai nuovi casi. Per quanto riguarda le regioni più colpite, in Lombardia 5.389 nuovi contagi, 3.418 in Veneto. Il rapporto tra positivi e numero di tamponi è pari a 12,7%.

