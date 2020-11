Covid, altri 822 morti e 29.003 nuovi casi. Superata quota un milione mezzo di contagiati

26 novembre 2020 a

a

a

Il bollettino del Ministero della Salute registra, oggi giovedì 26 novembre 2020, 29.003 nuovi casi di Coronavirus in Italia (+3.150 rispetto a ieri) e 822 morti (+100). I tamponi effettuati sono stati 232.711 (+2.704). Ora i casi totali di Covid superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. La percentuale positivi-tamponi, dopo essere crollata ieri a 11,2%, torna a salire al 12,4%, ma rispetto a giovedì scorso i nuovi casi sono oltre 7mila in meno.

Morti, attualmente positivi, ricoverati, terapie intensive e guarigioni. Il punto regione per regione | Scarica la tabella

In questo momento ci sono 3.846 ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri): prima volta in calo dall'inizio della seconda ondata. Complessivamente si raggiunge quota 661.180 guariti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.