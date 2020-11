Diego Maradona jr. firma ed esce dall'ospedale: vuole andare ai funerali del padre. Ha avuto il Covid

25 novembre 2020 a

Il figlio di Maradona, Diego Armando junior, ha chiesto di essere dimesso subito dall'ospedale infettivologico Cotugno di Napoli dove era ricoverato per il Covid 19. E' Fanpage.it a dare la notizia spiegando che Maradona jr. ha velocemente svolto le procedure burocratiche obbligatorie per uscire prima possibile. Pare che abbia espresso il desiderio di voler andare ai funerali del padre in Argentina, ma non è scontato che sia possibile. Il 34enne napoletano, infatti, ha appena affrontato il virus da sintomatico e sicuramente non è nelle migliori condizioni fisiche. La moglie attraverso Instagram ha chiesto ai giornalisti di non intasare il telefono: "Stiamo metabolizzando la notizia". Diego jr. nacque dalla relazione tra Maradona e Cristina Sinagra, è sposato e ha due figli.

