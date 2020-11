Vaccino anti Covid, il ministro Speranza: "Il 2 dicembre il Piano strategico sarà spiegato in Parlamento"

25 novembre 2020 a

a

a

Il due dicembre sarà presentato in Parlamento il Piano strategico dei vaccini per l'Italia. Lo ha annunciato Roberto Speranza, ministro alla Salute, intervenuto all'incontro online La sanità futura tra innovazione e ricerca, organizzato da Rcs Academy. Speranza ha spiegato che l'Italia ha iniziato a lavorare a maggio per cercare di promuovere politiche continentali sui vaccini a livello europeo: "Siamo stati noi il motore dell'iniziativa della Commissione europea che ha avviato i contatti con le aziende farmaceutiche". Sulla situazione del Paese, inoltre, il ministro della Salute ha dichiarato che resta "molto seria, non possiamo abbassare la guardia e permetterci leggerezze o fughe in avanti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.