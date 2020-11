Tragedia a scuola, muore bambina di dieci anni. Cade e batte la testa, soccorsi inutili a Palermo

25 novembre 2020 a

Tragedia in una scuola di Palermo dove è morta una bambina di appena dieci anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che si stanno occupando della vicenda, la piccola sarebbe caduta durante una lezione di educazione fisica. La bimba avrebbe battuto la testa e sarebbe morta sul colpo. L'insegnante avrebbe immediatamente allertato il personale scolastico per chiamare i soccorsi, ma i tentativi di rianimarla purtroppo si sono rivelati inutili: non c'è stato niente da fare. Il dramma è avvenuto nella scuola Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo. Oltre ai carabinieri, sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sulla piccola.

