Covid, per l'immunità di gregge l'Italia deve superare l'ostacolo negazionisti. Il 37% dei cittadini contrario al vaccino

25 novembre 2020 a

Quante persone occorre vaccinare per cercare di ottenere l'immunità di gregge? E' l'epidemiologo Giovanni Rezza a dare una risposta: almeno il 60-70 per cento della popolazione. Considerando che gli italiani sono oltre 60 milioni, occorrerà somministrare il vaccino almeno a 40. Dal momento in cui saranno disponibili le dosi, dunque, scatterà un vero e proprio Piano per cercare di accorciare i tempi. Mentre il governo sta iniziando a lavorare sulle strategie operative, deve cominciare a pensare anche a come convincere gli scettici e i negazionisti a lasciarsi vaccinare. Secondo uno studio Swg il 25% degli intervistati pensa che il Covid sia il frutto di un complotto e il 37% è contrario al vaccino. Per il virologo Carlo Perno il vaccino dovrà essere obbligatorio per eliminare il virus dalla faccia della terra.

