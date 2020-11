Vaccino anti Covid, ipotesi patentino per gli spostamenti. Il governo lavora sul Piano strategico

25 novembre 2020 a

a

a

In Italia sono in arrivo 3 milioni e 400mila dosi di vaccino anti Covid dell'azienda Pfizer. E' il primo che sarà disponibile. Consentirà la vaccinazione di un milione e 700mila persone, visto che occorrono due somministrazioni. Chi verrà vaccinato per primo? Sarà il governo ovviamente a stabilire le regole, ma iniziano già a circolare ipotesi altamente probabili. I primi saranno medici, infermieri e il resto del personale sanitario. Quelli che di fatto sono in prima linea contro il virus. Poi si passerà alle fasce più deboli della popolazione e l'età avrà un peso decisivo. La somministrazione della prima dose dovrebbe essere seguita dal test immunologico. Non si esclude che venga rilasciato un patentino alle persone che sono state vaccinate, necessario per lo spostamento da una regione all'altra, ma soprattutto tra Paesi, come riporta La Repubblica che anticipa quelle che sarebbero le prime linee guida del Piano strategico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.