Covid, italiani pronti alla furbata di Natale per fare ciò che vogliono? Il sondaggio shock di diMartedì

25 novembre 2020 a

a

a

Italiani pronti alla furbata di Natale? Decisi cioè ad "interpretare" quelle che saranno le regole del nuovo Dpcm per cercare di fare ciò che vogliono, dagli spostamenti ai cenoni? Secondo gli stessi italiani pare proprio di sì, almeno stando al sondaggio che è stato presentato nella puntata di martedì 24 novembre a diMartedì, il programma di approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. Nando Pagnoncelli ha posto agli intervistati una domanda secca: "Secondo lei per Natale gli italiani in prevalenza... 1) cercheranno di interpretare le regole in modo da fare quello che vogliono; 2) rispetteranno alla lettera le regole". Ebbene il 59 per cento ha scelto la prima risposta, solo il 34 la seconda e il 7 ha preferito non rispondere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.