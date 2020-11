Covid, la Toscana rischia di restare in zona rossa anche durante le feste di Natale. Le parole di Sileri

25 novembre 2020 a

La Toscana potrebbe essere zona rossa anche nel periodo delle feste di Natale. Il rischio c'è stando alle parole pronunciate dal viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, nella puntata di diMartedì del 24 novembre, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris su La7. Sileri ha ribadito che non si deve abbassare la guardia in questo momento: "Il Natale è una festa fissa, il virus non lo è. Dovremo andare avanti con questo monitoraggio, avremo per Natale verosimilmente alcune regioni che rimarranno rosse, altre arancioni, auspicabilmente molte saranno gialle. Significa mantenere le regole attuali, forse qualche passaggio avanti può essere fatto, perché no per la scuola". Floris: "Io avevo capito che probabilmente le regioni diventavano tutte gialle". E Sileri replica: "Vede, probabilmente. Ma questo lo stabiliscono i numeri e la diffusione del contagio. Finché sento medici e infermieri che soffrono dentro gli ospedali, non posso pensare al Natale. Ma penso ai morti e ai medici". Considerato che la Toscana continua ad avere uno degli Rt più alti del Paese, è proprio una di quelle regioni che rischia di rimanere rossa anche nel periodo di Natale se non verrà registrato un notevole miglioramento dei parametri.

