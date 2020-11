Live Non è la D'Urso, Matteo Salvini categorico: "Mi rifiuto di pensare a un Natale via Zoom o via Skype" | Video

22 novembre 2020 a

Matteo Salvini ospite in collegamento a Live Non è la D'Urso. Il leader della Lega si è sottoposto alle domande della conduttrice Barbara D'Urso e del giornalista Marcello Sorgi, sia sull'attuale momento della pandemia da Covid che sulla situazione nel centrodestra, con la proposta dello stesso Salvini di realizzare una federazione insieme alle altre forze politiche dello schieramento.

Salvini alla fine ha risposto anche alla domanda sul Natale, e si è espresso così sulla questione visti i Dpcm e le notizie contrastanti: "Mi rifiuto di pensare a un Natale via Zoom o via Skype - ha spiegato - sarà un Natale in famiglia: certo. Eviterei i cenoni da 50 persone. L'importante, ed è questa una delle proposte che faremo al governo, sarà aiutare chi compra italiano".

