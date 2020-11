Covid, 28.337 nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e altri 562 morti. Terapia intensiva: +43

22 novembre 2020 a

Arriva il bollettino di oggi, domenica 22 novembre 2020, sul fronte Covid. Sono 28.337 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati registrati altri 562 morti che portano il totale a 49.823 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

In terapia intensiva ci sono 3.801 pazienti (+43). La Regione più colpita resta la Lombardia con 5.094 nuovi casi. Il dato, in miglioramento rispetto ai dati del giorno precedente, è condizionato da 50 mila tamponi in meno. Sono stati infatti 188.747 i tamponi che sono stati processati nelle 24 ore prese in considerazione (in calo rispetto a ieri, 237.225

