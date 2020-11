Covid, Renzi a In Mezz'ora in più su Rai3: "Riapriamo le scuole invece di pensare al cenone di Natale" | Video

22 novembre 2020 a

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto come ospite a In Mezz'ora in più su Rai3, il programma condotto da Lucia Annunziata. Nella puntata di domenica 22 novembre Renzi ha parlato di scuola: "Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone, possiamo dire che riapriamo i licei? Con la didattica a distanza stiamo regalando ai ragazzi di altri Paesi europei un anno in più di preparazione", ha spiegato l'ex premier.

Renzi ha quindi spostato il discorso sull'Europa: "Oggi c’è uno scontro a Bruxelles - ha affermato -. Chi in Europa ci fa la guerra sono gli amici di Salvini e Meloni. Io sognerei che Salvini e Meloni abbassassero i toni anti italiani e anti europei e facessero una destra normale ma non ce li vedo. Non so cosa farà Berlusconi ma se si staccasse da questo asse sarebbe un fatto positivo poi non lo so se lo fa", ha aggiunto Renzi.

