Covid, 37.242 nuovi casi con 238.077 tamponi: altri 699 morti. I ricoverati in terapia intensiva arrivano a 3.748

Sono 37.242 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 238.077 tamponi. Restano tanti i morti, con 699 decessi (il totale va a 48.569). Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a quota 3.748, con un aumento nelle ultime 24 ore di 36 unità. Il rapporto tra numero di positivi e tamponi risale al 15,6%. Questi i dati principali del consueto bollettino diffuso dal Ministero della salute nella giornata di venerdì 20 novembre.

Covid, Brusaferro (ISS): "Curva comincia ad appiattirsi, incidenza rallenta"

"Gli ospedali saranno in sofferenza ancora per settimane", ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute. Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino, sono stati 21.035 i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 520.022. Le regioni maggiormente colpite sono sempre la Lombardia (9.221 nuovi contagi) e la Campania (4.226).

