Stadio Roma, il sindaco Virginia Raggi annuncia: "Accordo con la Regione, entro Natale arriva il regalo ai tifosi"

19 novembre 2020 a

La vicenda dello stadio della Roma sembra arrivata a una fase cruciale. Almeno stando alle parole del sindaco Virginia Raggi. "Sullo stadio della Roma noi siamo pronti. In questi giorni sono state fatte altre riunioni con la Regione Lazio e abbiamo trovato una soluzione condivisa sulla Roma Lido - ha sottolineato -. Credo e mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra". Così Virginia Raggi durante la presentazione in Campidoglio del calendario "Amami e basta", insieme alla Fondazione Roma Cares, contro la violenza sulle donne. L'iter burocratico dunque per la costruzione del nuovo stadio della Roma pare essersi finalmente sbloccato.

