Grande Fratello Vip, scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia. Faccia a faccia, poi l'ex lady Briatore si sfoga: "Non è normale" | Video

19 novembre 2020 a

a

a

Durissimo scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. L'ex lady Briatore infatti sembra già insofferente per l'atteggiamento della nuova entrata che l'ha subito messa nel mirino per il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli.

In casa volano parole grosse: "Sei una maleducata", ha detto Selvaggia Roma riferendosi alla Gregoraci. Pronta la replica della showgirl: "Qui l'unica maleducata sei tu, e parli pure di rispetto. Non mi chiamare bella, mi chiamo Elisabetta", sottolinea. "No, io ti chiamo bella e con te parlo solo ad alta voce", la controreplica della Roma.

Insomma, il rapporto tra le due è pieno di veleno. Tanto che la Gregoraci a un certo punto si avvicina con fare minaccioso a Selvaggia.

Il faccia a faccia tra le due è carico di tensione: "Sei ridicola", la frase rivolta da Elisabetta a Selvaggia.

La Gregoraci si sfoga infine in camera con Pierpaolo Pretelli: "Questa non è normale", la sua tesi sull'influencer romana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.