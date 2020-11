Covid in Europa, la presidente della Bce Lagarde: "Seconda ondata devastante per l'economia, notevoli rischi al ribasso"

19 novembre 2020 a

La presidente della Bce Christine Lagarde preoccupata per il futuro dell'economia in Europa. "Gli ultimi dati segnalano che l’economia dell’Eurozona ha perso slancio sulla seconda ondata di contagi, essendo stata colpita molto gravemente dalla ricaduta e dalle misure di contenimento e ci sono notevoli rischi al ribasso - ha sottolineato Lagarde in un colloquio con la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo - l’indice Pmi manifatturiero cresce mentre quello dei servizi continua a scendere. La pandemia - ha aggiunto Lagarde - ha creato uno scenario di elevata incertezza, ma il compito dei politici sarà quello di costruire un ponte verso la ripresa. Per questo sono essenziali politiche pubbliche che ispirino fiducia e che devono essere ambiziose e realistiche". A cominciare dal pacchetto Next Generation Eu, in Italia conosciuto come Recovery Fund: "Deve diventare operativo senza esitazioni", ha affermato Lagarde.

