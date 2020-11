Covid, 27.354 nuovi casi con 152.663 tamponi. I morti sono 504: altri 70 ricoverati in terapia intensiva

16 novembre 2020 a

Sono 27.354 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il calo dei contagi è dovuto anche ai tanti tamponi in meno effettuati, appena 152.663. Resta alto il numero dei morti: 504. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, che salgono di 70 unità e arrivano a quota 3.490.

Secondo vaccino, Moderna annuncia: "Efficace al 94.5 per cento". Subito 20 milioni di dosi per gli Usa. Obiettivo 2021: produrne un miliardo

Per quanto riguarda gli altri reparti, i ricoveri sono aumentati di 489 unità, per un totale di 32.536. Questi i numeri principali del consueto bollettino diffuso dal Ministero della salute lunedì 16 novembre. La percentuale dei tamponi positivi è pari al 17,9%. Le regioni più colpite sono Campania e Lombardia, che hanno pressappoco gli stessi nuovi casi, rispettivamente 4.079 e 4.128.

