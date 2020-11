Covid Calabria, Zuccatelli si è dimesso. Le Sardine su twitter: "Nominate subito Gino Strada"

16 novembre 2020 a

Il commissario alla sanità designato in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, ha rassegnato in queste ore le dimissioni. Zuccatelli paga le polemiche nei suoi confronti legate a passate posizioni decisamente poco istituzionali sui dispositivi di sicurezza anti Covid. A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. "Sono ore frenetiche, si lavora per uscire dallo stallo", spiega una fonte di governo.

Subito si fa largo il nome di Gino Strada. Sui social a rilanciarlo è il movimento delle Sardine: "Zuccatelli è ufficiale si è dimesso. Adesso è il momento di agire, nominare Gino Strada Commissario. La soluzione l’avete da più di una settimana. Non possiamo più permetterci di commettere errori. #GinoStradaCommissario", si legge. Sono ore decisive.

