L'aria di domenica, Walter Ricciardi annuncia: "In arrivo dieci vaccini anti Covid, dobbiamo prepararci" | Video

Novità televisiva di giornata è senza dubbio su La7 L'aria di domenica, la trasmissione condotta da Myrta Merlino che ha trovato spazio anche nel fine settimana. Tema della puntata, tra gli altri, anche quello del vaccino anti Covid e la necessità di renderlo obbligatorio per via dei tanti no vax in giro per l'Italia e non solo.

In studio tra gli ospiti anche l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli: "Storicamente il vaccino è sempre stato al centro di grandi discussioni. In Inghilterra ai tempi del vaiolo fu creata una lega antivaccinatori - ha spiegato - Il risultato? Ci furono svariate centinaia di morti in alcune città inglesi. Di fatto la madre degli sprovveduti è sempre molto fertile".

Galli a L'aria di domenica

In studio anche Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. "L'anti-vaccinismo è naturale perché sostanzialmente i vaccini si danno alle persone sane", ha affermato. Per poi aggiungere: "Sono in arrivo una decina di vaccini anti Covid, quindi l'Italia al di là degli annunci deve comunque prepararsi", ha sottolineato.

Ricciardi: "Decina di vaccini in arrivo"

Il professor Massimo Galli è entrato quindi maggiormente nel dettaglio: "Temo serva più del 70% della popolazione vaccinata, l’impressione è che forse il 70% non basterà per avere una vera ed effettiva immunità di gregge", ha detto.

