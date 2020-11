Lapo Elkann, tweet per lo zio Edoardo Agnelli a 20 anni dalla misteriosa morte: "Il mio angelo custode" | Foto

15 novembre 2020 a

Esattamente 20 anni fa, il 15 novembre 2000, moriva il figlio Edoardo Agnelli, figlio dell’avvocato Giovanni Agnelli. Circostanze misteriose, il corpo fu ritrovato senza vita ai piedi di un viadotto, mentre la macchina era con motore acceso e bagagliaio socchiuso. La procura archiviò subito e parlò di suicidio, anche se molti tuttora non credono a questa versione.

A ricordarlo proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, con due tweet, il nipote, Lapo Elkann. "Ricordo mio zio Edoardo. L’ho amato con tutto il mio cuore. È il mio angelo custode".

Lapo prosegue: "Ricordo emozionato la sua sensibilità e umanità Non c’è giorno in cui non penso a lui. In camera da letto una sua foto mi ricorda che è sempre vicino a me", scrive Lapo su twitter.

