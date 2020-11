Covid, 37.255 nuovi casi con 227.695 tamponi: i morti sono 544. In terapia intensiva altri 76 pazienti

14 novembre 2020 a

Sono 37.255 i nuovi casi di positività al Covid in Italia (nel giorno precedente erano stati 40.902). I tamponi effettuati sono stati 227.695. In calo i morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 544 (venerdì 13 novembre erano stati 550). Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva, con 76 pazienti in più per un totale di 3.306 unità. Aumentano anche i ricoverati negli altri reparti, con 484 pazienti in più. Il dato complessivo è di 31.398 casi.

Questi i numeri della pandemia di sabato 14 novembre diffusi come di consueto nel bollettino del Ministero della Salute. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.144.552 mentre le vittime a 44.683. I guariti sono 12.196 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus a 411.434. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con Coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 24.509. In totale le persone positive al Covid in Italia sono 688.435.

