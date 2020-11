Covid, 40.902 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 254.908. In leggero calo i morti: da 636 a 550

13 novembre 2020 a

Superano il muro dei 40mila i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono infatti 40.902, a fronte tuttavia di un nuovo record di tamponi effettuati: 254.908. In calo rispetto a giovedì 12 novembre il numero dei morti: da 636 a 550. In aumento, ma con tendenza meno spiccata rispetto ai giorni scorsi, i ricoverati in terapia intensiva, che salgono di 60 unità e arrivano a quota 3.230.

In Italia subito 27,2 milioni di dosi di vaccino. Ne servono due per ogni cittadino

Per quanto riguarda i guariti sono 11.480 nelle ultime 24 ore, per un totale di 399.238. Questi i dati principali diffusi dal Ministero della salute nel bollettino di venerdì 13 novembre. Oltre 30mila i ricoverati con sintomi da Covid in reparti ordinari: l'aumento è di 1.041 unità nelle ultime 24 ore e in tutto sono 30.914. La regione più colpita è sempre la Lombardia, con 10.634 nuovi casi, a seguire il Piemonte con 5.258.

