Covid, il racconto di Dado a Storie Italiane: "Ho visto il Vietnam in pronto soccorso, ho chiamato mia moglie per l'epitaffio" | Video

13 novembre 2020 a

a

a

La testimonianza di Gabriele Pellegrini, in arte Dado, sulla sua esperienza con il Covid, dalla positività fino al ricovero in ospedale, è stata ripresa da Eleonora Daniele nella puntata di venerdì 13 novembre di Storie Italiane, il programma mattutino di Rai1.

Dado ha ripercorso alcuni momenti drammatici: "Ho visto il Vietnam al pronto soccorso, con uomini e donne insieme intubati. Lì mi sono davvero preoccupato - ha raccontato il cabarettista - ho anche chiamato mia moglie e scherzando le ho detto 'mi raccomando l'epitaffio sulla tomba: c'è di peggio'. Ma è stata davvero dura". Finalmente ora Dado sta meglio e la sua testimonianza dimostra come il Covid non sia per nulla da sottovalutare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.