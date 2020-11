Umberto Smaila e le discoteche aperte in Sardegna: "E' stato un errore, ma ero preoccupato. I miei figli ci andavano"

12 novembre 2020 a

Un uomo che in discoteca si è divertito molto e ha trascorso tante estati, soprattutto in Sardegna. Ma le aperture avvenute nell'estate 2020, parola di Umberto Smaila, "sono state un errore, dovuto anche alla imprevedibilità della cosa, i contagi prima che succedesse questa cosa erano bassissimi. Quando è successo quel che è successo ero preoccupato, perché i miei figli ci andavano", ha affermato l'ex conduttore di Colpo grosso.

Smaila, giovedì 12 novembre è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 rispondendo sul fatto se sia stato un errore o meno riaprire le discoteche la scorsa estate. "Io ho un ristorante a Porto Rotondo, sulla spiaggia, un locale che aveva preso il mio nome per l’estate, Smaila's. Si mangiava distanziati e non si ballava. Sono riuscito a farlo finché non è successo quel patatrac - ha affermato l'attore comico -. Non si ballava perché era vietato? Ero io che dicevo di non ballare, perché era proibito".

