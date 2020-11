Covid, 37.978 nuovi casi in Italia con 636 morti. Record di tamponi: 234.672. In terapia intensiva 89 pazienti in più

12 novembre 2020 a

a

a

Aumentano i nuovi casi di Covid in Italia nella giornata di giovedì 12 novembre. Sono infatti 37.978 i nuovi positivi (mercoledì erano stati 5.017 in meno), in lieve aumento il numero dei morti: 636 contro i 623 del giorno precedente. Si registra inoltre un nuovo record di tamponi effettuati: 234.672 nella ultime 24 ore (oltre 9mila in più di mercoledì). In terapia intensiva 89 persone in più rispetto a mercoledì 11 novembre: il dato complessivo è di 3.170. Questi i numeri principali del consueto bollettino sul contagio da Covid in Italia diffuso dal Ministero della Salute. Entrando maggiormente nel dettaglio, le persone guarite sono 15.645 rispetto al giorno precedente, per un totale di 387.758. I ricoveri semplici, non in terapia intensiva, sono in tutto 29.873 (+429 rispetto a mercoledì 11 novembre). Per quanto riguarda infine le regioni con più nuovi casi, sono la Lombardia (9.291), Piemonte (4.787) e Campania (4.065 contagi nelle ultime 24 ore).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.