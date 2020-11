Covid a Napoli, il dramma di Filomena a Tagadà: "Mio padre morto in ospedale, non ci hanno ridato nemmeno la fede nuziale" | Video

12 novembre 2020 a

Straziante testimonianza durante la puntata di giovedì 12 novembre di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. La figlia di un uomo morto per Covid all'ospedale Cardarelli di Napoli, Filomena Del Prete, si è sfogata proprio con la conduttrice: "Non ci hanno dato indietro nemmeno la fede nuziale di mio padre - ha raccontato - non c'è stata neanche un po' di umanità e di rispetto per la morte. Abbiamo dentro un dolore atroce - ha aggiunto la donna - ci sentiamo anche in colpa per non aver portato prima in ospedale nostro padre ma purtroppo ci siamo affidati a chi ci doveva supportare e non l'ha fatto. Ora non ci ridanno nemmeno gli effetti personali".

"Capisco il suo sfogo - ha ribattuto la Panella - in simili situazioni questi dettagli pesano tanto, lo capisco benissimo".

